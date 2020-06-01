Подробности гибели двух девушек на Десне выясняют следователи

Следователи регионального СУ СКР выясняют подробности гибели девушек 11 и 17 лет, тела которых накануне достали со дна Десны в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначили нужные экспертизы и выполняют другие действия, которые позволят восстановить картину случившегося.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двух лицам по неосторожности.

Ранее мы сообщали, что из Десны водолазы достали тела двух подростков.