Подробности гибели двух девушек на Десне выясняют следователи
Следователи регионального СУ СКР выясняют подробности гибели девушек 11 и 17 лет, тела которых накануне достали со дна Десны в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначили нужные экспертизы и выполняют другие действия, которые позволят восстановить картину случившегося.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двух лицам по неосторожности.
Ранее мы сообщали, что из Десны водолазы достали тела двух подростков.
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