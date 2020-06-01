Мошенницу, обманувшую медсестру с Брянщины, полицейские нашли на Урале
Полиция задержала жительницу Самарской области 37 лет, подозреваемую в телефонном мошенничестве. Среди пострадавших от инкриминируемых ей действий есть жительница Брянщины. Пока идут следственные действия, подозреваемая находится в СИЗО Перми. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Брянской области.
По версии следствия, подозреваемая звонила на случайные мобильные номера и, называясь сотрудницей банка, под предлогом отмены несанкционированной транзакции выпытывала у жертв информацию для доступа к их банковским счетам, включая код из смс, необходимый для перевода денег на другой счет.
Среди пострадавших от инкриминируемых ей действий есть медсестра из Брянской области, со счета которой были списаны 9,9 тыс. рублей.
Подозреваемая признала вину и написала явку с повинной. Расследование продолжается.
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