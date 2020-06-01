Брянские полицейские раскрыли серию краж автомобильных аккумуляторов

В Брянске полицейские за неделю раскрыли серию краж. Подозреваемым инкриминируется похищение аккумуляторов с 18 автомобилей отечественного производства. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.

Объектом криминального интереса всегда становились бюджетные авто, водители которых экономили на сигнализации. Кражи соверашилсь по ночам в тихих, безлюдных дворах, где были припаркованы такие машины. Всего в полицию поступило 16 заявлений о кражах аккумуляторов.

Вычислить подозреваемых помогли записи камер видеонаблюдения с попавшей в кадр машиной, на которой они, по версии следствия, передвигались, совершая кражи. Подозреваемыми оказались подростки 16 и 17 лет. Совершеннолетний водитель авто проходит по делу в статусе свидетеля. Он сам и оба подозреваемых утверждают, что использовали его вслепую.

Подростки выкупили и передали полицейским 18 украденных аккумуляторов, которые сдавали в приемный пункт в Советском районе. Пока они проходят по делу как вещественные доказательства, на скоро будут возвращены владельцам.

Подозреваемым в кражах грозит до пяти лет колонии.