Брянские полицейские раскрыли серию краж автомобильных аккумуляторов
В Брянске полицейские за неделю раскрыли серию краж. Подозреваемым инкриминируется похищение аккумуляторов с 18 автомобилей отечественного производства. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.
Объектом криминального интереса всегда становились бюджетные авто, водители которых экономили на сигнализации. Кражи соверашилсь по ночам в тихих, безлюдных дворах, где были припаркованы такие машины. Всего в полицию поступило 16 заявлений о кражах аккумуляторов.
Вычислить подозреваемых помогли записи камер видеонаблюдения с попавшей в кадр машиной, на которой они, по версии следствия, передвигались, совершая кражи. Подозреваемыми оказались подростки 16 и 17 лет. Совершеннолетний водитель авто проходит по делу в статусе свидетеля. Он сам и оба подозреваемых утверждают, что использовали его вслепую.
Подростки выкупили и передали полицейским 18 украденных аккумуляторов, которые сдавали в приемный пункт в Советском районе. Пока они проходят по делу как вещественные доказательства, на скоро будут возвращены владельцам.
Подозреваемым в кражах грозит до пяти лет колонии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа IX конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Имена победителей и призеров названы сегодня на онлайн пресс-конференции, в которой приняли участие руководители МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», а также журналисты и блогеры ЦФО.
11 июня 2020 года по решению Международного железнодорожного сообщества, комиссии Европейского Союза и Европейской экономической комиссии ООН объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Брянском регионе Московской железной дороги в этот день прошли профилактические рейды по соблюдению водителями правил дорожного движения при пересечении переездов.
В преддверии Дня России во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» усилен контроль над работой энергооборудования.
Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.