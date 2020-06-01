Жителя Брянщины будут судить за убийство и покушение на полицейских

Областная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в убийстве человека и попытке убийства полицейских. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, у крыльца продуктового магазина в деревне Глаженка Брянского района вступил в конфликт с местным жителем и после того, как тот нецензурно обругал его, ударил мужчину ножом. От полученных ран потерпевший вскоре умер в больнице города Сельцо.

В тот же день в городе Сельцо обвиняемый пытался ударить ножом двух задерживавших его полицейских. Чтобы задержать обвиняемого, тем пришлось пустить в ход табельное оружие.

Дело будет рассматривать областной суд.