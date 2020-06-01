Жителя Мглинского района осудили за серию краж

В Мглине суд вынес приговор жителю деревни Ветлевка, признанному виновным в серии краж изделий из металла из сараев односельчан. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что 4 марта подсудимый взломал ломом замок на чужом сарае и вынес оттуда карданный вал автомобиля, газовый котел, водонагреватель, кастрюлю, чугуны и более 70 кг лома черного металла, которые сдал в пункт приема.

Затем, 16 марта он, будучи пьяным, взломал подсобку во дворе жилого дома и украл заточной станок и резиновую лодку. А на следующий день вернулся туда и вынес еще машинку для шлифования углов и электродеталь.

Подсудимый был приговорен к 250 часам обязательных работ.