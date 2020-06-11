В Трубчевске автомобиль утонул в озере
В Трубчевске скатилась в озера припаркованная на берегу легковая машина. Об инциденте рассказал житель города в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.
По его словам, в пятницу ему позвонил друг и попросил приехать на озеро, чтобы помочь в решении возникшей проблемы.
На месте выяснилось, что его знакомый в компании друзей выпивал на берегу озера. В какой-то момент припаркованный на берегу под улоном автомобиль скатился в воду. Видимо, водитель забыл поставить его на ручной тормоз.
«Как же мы запарились ее доставать», — констатирует автор публикации в соцсети.
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