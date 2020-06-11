В Трубчевске автомобиль утонул в озере

В Трубчевске скатилась в озера припаркованная на берегу легковая машина. Об инциденте рассказал житель города в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

По его словам, в пятницу ему позвонил друг и попросил приехать на озеро, чтобы помочь в решении возникшей проблемы.

На месте выяснилось, что его знакомый в компании друзей выпивал на берегу озера. В какой-то момент припаркованный на берегу под улоном автомобиль скатился в воду. Видимо, водитель забыл поставить его на ручной тормоз.

«Как же мы запарились ее доставать», — констатирует автор публикации в соцсети.