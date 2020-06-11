Мошенники пытаются вытянуть деньги у брянцев под предлогом участия в массовке

Участник сообщества «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте рассказал, как его пытались обмануть на деньги аферисты, ранее разместившие в том же паблике объявление с предложением поработать в массовке.

В тексте объявления говорится, что набирается массовка для съемок, которые якобы пройдут в Клинцах фильма «Крах империи». Работа предлагается мужчинам и женщинам самого широкого возрастного спектра, ограничения только отсутствие татуировок на видных местах и растительности на лице. Оплата обещается от 2700 до 3200 рублей за съемочный день.

Заинтересовавшийся объявлением участник паблика рассказал, что в ответ на его отклик ему предложили заплатить за оформление удостоверения актера массовки, якобы обязательного для прохода на съемочную площадку. Поняв, что эта плата и есть единственная цель общения, мужчина перестал взаимодействовать с обманщиками и призвал земляков не откликаться на этот лохотрон.

Аналогичные объявления публиковались также в пабликах Новозыбкова.

Ранее сняться в массовке фильма «Кремень» предлагали жителям Карачева. Предложение также на поверку оказалось обманом.