Мошенники пытаются вытянуть деньги у брянцев под предлогом участия в массовке
Участник сообщества «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте рассказал, как его пытались обмануть на деньги аферисты, ранее разместившие в том же паблике объявление с предложением поработать в массовке.
В тексте объявления говорится, что набирается массовка для съемок, которые якобы пройдут в Клинцах фильма «Крах империи». Работа предлагается мужчинам и женщинам самого широкого возрастного спектра, ограничения только отсутствие татуировок на видных местах и растительности на лице. Оплата обещается от 2700 до 3200 рублей за съемочный день.
Заинтересовавшийся объявлением участник паблика рассказал, что в ответ на его отклик ему предложили заплатить за оформление удостоверения актера массовки, якобы обязательного для прохода на съемочную площадку. Поняв, что эта плата и есть единственная цель общения, мужчина перестал взаимодействовать с обманщиками и призвал земляков не откликаться на этот лохотрон.
Аналогичные объявления публиковались также в пабликах Новозыбкова.
Ранее сняться в массовке фильма «Кремень» предлагали жителям Карачева. Предложение также на поверку оказалось обманом.
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