В Брянске столкнулись две легковых машины

Участник сообщества «Подслушано Брянск» опубликовал в соцсети фотографию с места столкновения двух легковых иномарок — Ниссана Микры и Митшубиши Аутлендер.

Как пишет автор публикации, ДТП случилось возле ресторана «Августин» в Брянске.

На месте работают полицейские. Другие водители вынуждены объезжать столкнувшиеся авто. В частности, на снимке запечатлен микроавтобус УАЗ во время этого процесса.

Официальной информации о причинах ДТП и возможных пострадавших нет. Сообщается, что оба автомобиля получили сильные повреждения.