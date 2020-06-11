В Брянске за выходные попались инспекторам ГИБДД 11 любителей пьяной езды
В ОГИБДД по Брянску подвели итоги проходившей с 11 по 14 июня операции «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба отдела.
В выходные инспекторы ГИБДД провели три сплошных проверки. Всего они проверили более 200 машин.
11 водителей оказались за рулем под хмельком. На двух из них завели уголовные дела, так как ранее они уже попадались за пьяной ездой или отказывались проходить медосвидетельствование.
Инспекторы рекомендуют брянцам сообщать в ГИБДД о водителях с признаками опьянения на дороге. Сделать это можно по телефону 74-71-02 или рассказать о происходящем ближайшему наряду ДПС.
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