В Злынке инспектора рыбнадзора будут судить за избиение браконьера
В Злынке районная прокуратура передает в суд дело в отношении местного инспектора рыбнадзора, который обвиняется в превышении служебных полномочий. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Брянской области.
По версии следствия, инспектор по охране водных биоресурсов в октябре позапрошлого года прибыл на берег реки Ипуть в окрестностях села Добродеевка и там вместе с понятым, которого пригласил для фиксации факта браконьерства, избил мужчину, на которого собирался составить протокол о незаконном лове рыбы.
Теперь инспектору придется отвечать за превышение полномочий, а понятому — за пособничество в этом деянии.
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