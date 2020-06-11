В Злынке инспектора рыбнадзора будут судить за избиение браконьера

В Злынке районная прокуратура передает в суд дело в отношении местного инспектора рыбнадзора, который обвиняется в превышении служебных полномочий. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Брянской области.

По версии следствия, инспектор по охране водных биоресурсов в октябре позапрошлого года прибыл на берег реки Ипуть в окрестностях села Добродеевка и там вместе с понятым, которого пригласил для фиксации факта браконьерства, избил мужчину, на которого собирался составить протокол о незаконном лове рыбы.

Теперь инспектору придется отвечать за превышение полномочий, а понятому — за пособничество в этом деянии.