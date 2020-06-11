В Брянске Росгвардия задержала подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

В двух местах Брянска: возле банкомата одного из отделений банка и в обычном магазине — росгвардейцы задержали людей с фальшивыми деньгами, о чем сообщило Управление Росгвардии по Брянской области.

Первый сигнал тревоги поступил из отделения банка «ВТБ 24» на улице Куйбышева. Мужчина, находясь у банкомата, попытался зачислить себе на счет наличные, среди которых оказалась банкнота в пять тысяч рублей, вызвавшая у работников банка сомнения в подлинности.

Злоумышленник передан полицейским. Задержанный оказался брянцем 30 лет.

Второй вызов поступил из магазина на Почтовой улице. Мужчина хотел расплатиться за покупку фальшивой денежной купюрой номиналом также 5000 рублей. Продавец заподозрила неладное — проверила банкноту на детекторе и нажала тревожную кнопку.

Покупателя, оказавшегося жителем Калужской области 39 лет, росгвардейцы задержали и передали полицейским.

Ранее мы рассказывали, как в Сочи был задержан брянский фальшивомонетчик, находившийся в федеральном розыске.