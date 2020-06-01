В Комаричах завскладом осудили за плохую охрану труда
В Комаричах суд вынес приговор заведующей складом готовой продукции местного сахарного завода, допустившей на вверенном ей объекте несчастный случай со смертельным исходом. Об этом накануне сообщила прокуратура Брянской области.
Суд установил, что обвиняемая допустила нарушение правил выполнения разгрузочно-поглузончых работ и неправильно хранила сахар в мешках.
Из-за этого днем 21 мая прошлого года развалилась часть штабеля с мешками сахара. Часть мешков упала на работницу склада, которая от полученных травм умерла.
Суд признал завскладом виновной в нарушении правил охраны труда, приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно и запретил в течение года занимать должности, которые предполагают контроль над соблюдениями работниками техники безопасности и правил охраны труда.
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