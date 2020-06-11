Природоохранный прокурор защитил права предпринимателей в 14 районах Брянщины

Природоохранная прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей в 14 районах Брянщины и добилась отмены положений местных нормативных актов, ущемляющих права бизнеса. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Административные регламенты муниципального контроля в сфере недропользования при добыче полезных ископаемых, как выяснили работники природоохранной прокуратуры при проверке, ущемляли положение бизнеса по сравнению с федеральным законодательством в части сроков уведомления о начале проверки и оснований для внеплановых проаверок.

Такие нарушения представители надзорного ведомства выявили в Комаричском, Злынковском, Севском, Рогнединском, Новозыбковском, Брасовском, Жирятинском, Суземском, Дятьковском, Суражском, Климовском, Жуковском, Клинцовском и Красногорского районах.

Все районные администрации получили представления природоохранного прокурора устранить нарушения. По состоянию на понедельник все ущемляющие права предпринимателей положения были отменены.