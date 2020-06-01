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Следователи подозревают жителя Карачевского района в убийстве жены

Опубликовано Сегодня, 11:15

Следователи ведут производство по уголовному делу в отношении жителя Карачевского района, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его жены. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 7 июня подозреваемый, будучи пьяным у себя дома в селе Бошино в Карачевском районе поругался с женой и начал ее избивать. От множественных ударов по голове и в область туловища женщина умерла.

Подозреваемый решением суда заключен под стражу. Следствие продолжается.

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