Следователи подозревают жителя Карачевского района в убийстве жены

Следователи ведут производство по уголовному делу в отношении жителя Карачевского района, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его жены. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 7 июня подозреваемый, будучи пьяным у себя дома в селе Бошино в Карачевском районе поругался с женой и начал ее избивать. От множественных ударов по голове и в область туловища женщина умерла.

Подозреваемый решением суда заключен под стражу. Следствие продолжается.