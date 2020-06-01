На Литейной улице в Брянске автомобиль сбил мотоциклиста

На Литейной улице Брянска накануне вечером случилось ДТП с пострадавшим. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Водитель автомобиля ВАЗ в возрасте 61 года по пути от улицы 50-й Армии, поворачивая в переулок Гончарова, не пропустил мотоциклиста и сбил его.

Ехавший от Ново-Советской улицы мотоциклист был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него переломы четырех костей.