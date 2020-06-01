В Брянске сняли с поезда жителя Тулы, который ехал воевать за ИГИЛ

В Брянске полицейские сняли с поезда Москва — Кишинев уроженца Кыргызстана, ныне живущего в Туле, который направлялся в Сирию, чтобы примкнуть там к одному из незаконных вооруженных формирований исламистов. Об этом сообщили тульские СМИ.

Снятый с поезда мужчина 20 лет уже два года изучал ислам. В Тулу он вместе с братом приехал из киргизского города Ош.

Когда родные узнали о его планах воевать за ИГИЛ, потребовали, чтобы он вернулся на родину. Брат купил ему билет на самолет до Бишкека. Но вместо дома молодой человек попытался выехать из России через Украину и Республику Молдова.

Найти его удалось благодаря ориентировке, которую разослали тульские полицейские после того, как брат пропавшего заявил о его исчезновении.