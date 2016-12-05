Житель Брянска сдал в металлолом арендованную машину

Полиция Брянска предъявила обвинение в присвоении или растрате горожанину 30 лет. Об этом сообщило областное УМВД.

По версии следствия, обвиняемый взял в аренду у брянчанки 33 лет принадлежащую ей Дэу Нексию. А вскоре перестал выходить на связь, а за аренду в назначенный срок не заплатил.

Как выяснилось, машину он отогнал и сдал в пункт приема металла.

Автомобиль полицейские изъяли из пункта приема и вернули хозяйке. А обвиняемому грозит до пяти лет колонии.