В Жуковке полицейские раскрыли кражу овощей со склада

Руководство медицинского учреждения, расположенного в Жуковском районе заявило в полицию о ночной краже со склада. Об инциденте рассказала пресс-служба областного УМВД.

Неизвестные злоумышенники ночью смогли тихо, не потревожив сторожа, взломать решетку на окне принадлежавшего учреждению склада, пролезть в окно и вынести овощи на 3 тысячи рублей.

По горячим следам полицейские вышли на двух подозреваемых — местного жителя 25 лет, ранее судимого, и его приятеля 27 лет.

По версии следствия, при обыске у подозреваемых нашли продукты, которые вернули на склад. А подозреваемым теперь грозит до пяти лет колонии за кражу со взломом.