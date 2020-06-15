Жителю Карачевского района грозит до 15 лет за убийство

В Карачеве предстанет перед судом житель района, обвиняемый в убийстве гражданского мужа своей сестры. Об этом сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре прошлого года выпивал у себя дома в деревне Алымова Карачевского района с сестрой и ее сожителем. В процессе они поссорились, и обвиняемый, схватил со стола нож и пырнул им потерпевшего в грудь и шею не меньше 11 раз.

От полученных ран и потери крови потерпевший умер на месте.

Обвиняемому гродит до 15 лет колонии.