В Брянске водителя оштрафовали за езду по пешеходной дорожке

В Брянске инспекторы ГИБДД выписали штраф за езду по пешеходной дорожке водителю автомобиля Митсубиши. Об этом во вторник сообщил ОГИБДД по Брянску.

Было установлено, что накануне днем в районе дома №5 по улице Гоголя брянчанка 36 лет, находившаяся за рулем иномарки, выехала на пешеходную дорожку, но была вынуждено вернуться на проездую часть после протестов находившихся на пути ее автомобиля родителей с детьми.

Нарушительницу оштрафовали на 2000 рублей.

Основанием для принятия мер стала публикация в одном из СМИ Брянска, проиллюстрированная фотографией, которая позволила установить факт нарушения и идентифицировать автомобиль.