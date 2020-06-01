Зама директора брянского объединения парков будут судить за упавшую на ребенка ветку
Прокуратура Фокинского района Брянска передала в суд дело по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем тяжкий вред здоровью, зама директора Городского объединения парков.
Поводом для уголовного производства стал инцидент, который имел место в парке Железнодорожников вечером 21 августа. Отломившийся фрагмент сухой ветки тополя упал на маленькую девочку, которая проходила внизу, и тяжело ее травмировал.
По версии следствия, обвиняемый приступилк к фактическому руководству парком еще 11 июля, а 20 августа узнал, что сухой тополь на территории парка нуждается в кронировании сухих веток, но никаких мер не принял.
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