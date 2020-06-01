Жительница Новозыбкова предстанет перед судом за попытку купить диплом мужу

Прокуратура Советского района Брянска передала в районный суд дело по обвинению жительницы Новозыбкова в даче взятки сотруднику Брянского строительного колледжа. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая перевела на счет сотрудника колледжа 49 тысяч рублей за организацию ее мужу, студенту колледжа, допуска к летней сессии и итоговой аттестации без сдачи зачетов, экзаменов, присутствия на лекции и прохождения преддипломной и производственной практик.

Муж обвиняемой, по версии следствия, не был в курсе инкриминируемых его супруге действий.