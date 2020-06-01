Прокуратура Мглинского района добивается исполнения решения суда по лесным пожарам в Чернобыльской зоне

Прокуратура Мглинского района направила представление об устранении нарушений закона главному судебному приставу Брянской области. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Ранее районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал региональное управление лесами организовать авиапатрулирование загрязненных после Чернобыльской аварии участков леса в Клинцовском и Злынковском лесничествах и при обнаружении пожаров заливать их водой с самолетов и вертолетов.

Однако ответчик на протяжении долгого времени решение суда не исполнял, а судебные приставы не оказывали на него должного воздействия. В частности, решение о взыскании исполнительского сбора с него вынесли в нарушение законодательства только во вторник и не приняли мер по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц организации-ответчика.