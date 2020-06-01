Брянчанку подозревают в незаконном получении пособия

Полиция Брянска возбудила уголовное дело в отношении жительницы областного центра 25 лет, подозреваемой в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, подозреваемая шесть лет назад переехала в Новозыбков и там оформила пособия на себя и несовершеннолетнего ребенка.

А затем вернулась в Брянск, но не сообщила в органы соцзащиты, что сменила место регистрации и фактического проживания.

Сумма причиненного ее действиями ущерба оценивается в 57 тысяч рублей. Обвиняемая возместила ущерб и признала вину.

Теперь ей придется предстать перед судом.