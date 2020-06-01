Житель Трубчевска на почве ревности сжег чужую Тойоту

Полиция задержала в Трубчевске местного жителя по подозрению в поджоге чужой иномарки. Об этом сообщило областное управление МВД.

О горящей машине пожарным сообщил случайный ночной прохожий. До их приезда огонь успел повредить моторный отсек автомобиля.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог с использованием горючей жидкости.

По подозрению в причастности к преступлению полицейские задержали местного жителя 25 лет. По версии следствия, он поджог автомобиль из ревности — чтобы досадить владельцу машины за то, что его предпочла девушка, на которую он имел виды и сам.