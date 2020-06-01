В Клинцах полиция раскрыла кражу шести тысяч рублей с банковского счета

Жительница Клинцов заявила в полицию о краже шести тысяч рублей с ее банковского счета. В причастности к преступлению она подозревала знакомую, у которой незадолго до этого забыла смартфон. Об этом сообщило в среду областное УМВД.

По версии следствия, к краже действительно причастная ранее не раз судимая местная жительница. Пользуясь тем, что потерпевшая, побывав у нее в гостях, забыла телефон, она открыла установленная на него банковское приложение, перевела деньги на свой счет, а потом попросила отца отвезти гаджет хозяйке.

Подозреваемая призналась в краже и обязалась вернуть деньги. Ей грозит до шести лет колонии.