В Суражском районе машина сбила подростка на велосипеде

В Суражском районе на трассе Сураж — Душатин случилось ДТП, в котором пострадал подросток 12 лет. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

По предварительной версии, наезд на велосипедиста допустил водитель Шкоды Фелиции, ехавший со стороны Грабовки в направлении Душатина.

Пострадавший доставлен в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение и ушиб головного мозна и переломы затылочной кости и голени со смещением.