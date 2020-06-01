В Брянском районе в ДТП пострадал мотоциклист

В поселке Сети Брянского района на улице Сетинской случилось ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

По предварительной информации, водитель мотоцикла МотоЛэнд 19 лет, ехавщий от Брянска к Толвинке, врезался в Рено Трафик, за рулем которого находился водитель 44 лет. Машина двигалась впереди мотоцикла и начала поворачивать влево.

Мотоциклиста пришлось госпитализировать с рваной раной в области пятки.