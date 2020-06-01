Брянчанка своеобразно разняла драку двух мужчин во дворе

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте в четверг опубликовал в группе снятый с балкона видеоролик о драке во дворе многоэтажки.

Сначала в кадре выясняют отнощения с рукоприкладством и метанием подручных предметов двое мужчин. А затем появляется женщина в красном платье, которая по очереди бьет по лицу обоих участников, одного — несколько раз. На этом запись заканчиваются.

Многие комментаторы одобряют решительные действия дамы, разрешившей конфликт «без стукачей и полиции», и сетуют о феминизации мужчин. Но некоторые отмечают, что все участники инцидента стоят друг друга. Некоторые также пеняют автору ролика, что тот курит на балконе, нарушая закон: в кадр несколько раз попадает горящая сигарета, которую он держит в руке.