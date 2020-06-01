Росреестр выявил массовый захват земель на улице Академика Сахарова в Брянске.
Государственные земельные инспекторы Росреестра при административном обследованим территории выявили массовый захват земли по улице Академика Сахарова в Брянске.
Так, инспекторы установили не меньше шести земельных участков, собственники которых самовольно увеличили их площадь от 3 до 9 соток. В некоторых случаях после такого самозахватоа площадь участков увеличилась почти вдвое. Один из участков площадью 10 соток земли фактически увеличился до 19 соток. Само увеличение произошло за счет переноса забора с тыльной стороны участков.
Административное правонарушение выявлили с помощью данных ЕГРН Росреестра и данных со спутников. При таком обнаружении установить размер захваченной земли возможно вплоть до 10 сантиметров.
«К сожалению, не все граждане понимают, что так называемой «ничейной» земли не бывает. И каждый такой самозахват ведет к определенным административным последствиям. Следует напомнить, что за самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность: для граждан это штраф в размере от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. руб.; для юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тыс. рублей», — прокомментировал ситуацию осударственный инспектор по использованию и охране земель по Брянской области — руководитель Управления Росреестра Андрей Новиков.
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