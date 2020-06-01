В реке Десне массово гибнет рыба

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» опубликовал ролик с огромным количеством тел дохлой рыбы, плавающей на мелководье в реке Десна. Видео снято в окрестностях села Овстуг в Жуковском районе Брянщины.

Комментаторы публикации грешат на несколько возможных причин случившегося. Высказываются предположения, что рыба сварилась от жары на мелководье, погибла от недостатка кислорода или после использования браконьерами «электроудочки». Озвучили они также версию, что рыба отравлена неочищенными стоками предприятий. Еще одна популярная версия — спуск дамбы в Десногорске, в результате которого в на мелководье попала рыба из водохранилища, которой для выживания нужны другие глубины.