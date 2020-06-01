Поиск по сайту
Поиск по сайту

В реке Десне массово гибнет рыба

Опубликовано Сегодня, 10:54

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» опубликовал ролик с огромным количеством тел дохлой рыбы, плавающей на мелководье в реке Десна. Видео снято в окрестностях села Овстуг в Жуковском районе Брянщины.

Комментаторы публикации грешат на несколько возможных причин случившегося. Высказываются предположения, что рыба сварилась от жары на мелководье, погибла от недостатка кислорода или после использования браконьерами «электроудочки». Озвучили они также версию, что рыба отравлена неочищенными стоками предприятий. Еще одна популярная версия — спуск дамбы в Десногорске, в результате которого в на мелководье попала рыба из водохранилища, которой для выживания нужны другие глубины.

 

Фото
 4030
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Жуковском районе на реке погиб 16-летний мальчик
  • В Козелкино карьеры остались без рыбы - соцсети
  • В Брянской области подорожала капуста и ковры
  • Прокуратуру заинтересовала информация о массовой гибели рыбы в Комаричском районе
  • 9 августа стартует Первенство Брянского района по рыбной ловле
    • Новости регионов
    Число заболевших COVID-19 в Смоленской области превысило 4 тысячи
    15:33:11 18-06-2020
    За сутки выявлено 63 случая.
    Смоленские транспортные полицейские раскрыли кражу около 100 кг железнодорожных деталей
    15:16:57 18-06-2020
    В линейный отдел МВД России на станции Смоленск поступило заявление от руководителя Вяземской дистанции пути, что с места складирования железнодорожных деталей, расположенного возле здания мотовозного цеха, пропали изделия, предназначенные для осуществления ремонта и замены изношенных частей.
    В Смоленске прошла первая репетиция военного парада Победы
    09:51:12 18-06-2020
    Парад Победы пройдет на площади Ленина в 10 утра.
    Часть улицы Петра Алексеева в Смоленске временно перекроют
    09:13:25 18-06-2020
    На улице ведутся ремонтные работы.
    В Рославльском районе полностью сгорела баня
    16:46:43 17-06-2020
    Проблемы с отопительной печью могли привести к возгоранию.
    В Смоленске отремонтируют двор на улице Николаева 19
    16:36:36 17-06-2020
    Двор вошел в программу благоустройства-2020.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:17
    Брянские школьники снова сядут за парты 1 сентября
    Сегодня, 16:48
    В Брянске завершился конкурс проектов по патриотическому воспитанию дошкольников
    Сегодня, 16:17
    В Бежице продолжается капитальный ремонт улицы Бурова
    Сегодня, 15:49
    Мэрия выбрала подрядчика для благоустройства Привокзальной площади
    Сегодня, 15:15
    Прокуратура требует от властей обустроить тротуар и осветить дорогу в Брянском районе
    Сегодня, 14:48
    В Бежице осудили водителя, пытавшегося откупиться от инспектора ДПС
    Сегодня, 14:10
    В Брасове осудят за присвоение выручки заведующую магазином
    Сегодня, 13:48
    Власти Брянска потратят на ремонт детских садов и школ более 200 млн рублей
    Сегодня, 13:40
    В Клинцах осудили к условному сроку держателя наркопритона
    Сегодня, 13:19
    Социальные гарантии – для каждого
    Сегодня, 13:10
    В Суражском районе агропредприятие задолжало сотрудникам почти 140 тыс. рублей
    Сегодня, 12:57
    Жители Брянска активно включились в раздельный сбор отходов
    Сегодня, 12:31
    Брянщина заняла пятое место в стране по выявлению коррупции
    Сегодня, 11:59
    В Брянске участниками марша в день Парада Победы станут юнармейцы
    Сегодня, 11:43
    В Брянске начал очередной набор Центр подготовки церковных специалистов
    Сегодня, 11:24
    Брянские поклонники сап-боардов устроили водное шоу на Набережной
    Сегодня, 10:59
    На Брянщине заражение коронавирусом подтвердилось у 73 человек
    Сегодня, 10:54
    В реке Десне массово гибнет рыба (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:21
    Росреестр выявил массовый захват земель на улице Академика Сахарова в Брянске.
    Сегодня, 10:07
    Ролик о репетиции Парада Победы на Кургане Бессмертия опубликовали в соцсети
    Сегодня, 09:49
    Брянчанка своеобразно разняла драку двух мужчин во дворе
    Сегодня, 09:23
    Мэрия Брянска проиграла суд дилерам «Лады»
    Сегодня, 09:05
    Брянская девочка из Флотского переулка стала героиней федерального ток-шоу
    Сегодня, 08:35
    «ИрАэро» совершила первый совмещенный рейс Курск — Брянск — Симферополь (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:19
    Семья брянской стилистки Милены Любкевич вернулась из Гоа домой
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:13
    Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» включен в реестр отечественного ПО
    Вчера, 17:46
    Терапевт с большим сердцем
    Вчера, 17:44
    Медсестра, награждённая президентом
    Вчера, 17:42
    Подвижница из диагностического
    Вчера, 13:02
    Новый закон об удвоении пособий на детей с 1 июня 2020 года
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске стал платным отдых на берегу озера ДСК
    Общество О главном
    Украинские пограничники рассказали об условиях въезда брянцев в сопредельное государство
    Новости Происшествия
    В Трубчевске автомобиль утонул в озере
    Новости Общество
    На Брянщине поспели клубника и земляника
    Политика Общество О главном
    Александр Богомаз не исключает возвращения к полной самоизоляции
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином

    23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином23 июня в 19:00 платформа КАРОАрт.LIVE, «Экспонента фильм» и видеосервис Wink при поддержке издания «Киноафиша» представят чилийскую драму «Эма: Танец страсти» всемирно известного режиссера Пабло Ларраина («Джеки», «Клуб», «Нет»). Главную роль в фильме исполнил обладатель «Золотого глобуса», призов Каннского и Венецианского фестивалей Гаэль Гарсиа Берналь.

    РЖД новости
    Два пригородных поезда в Брянской области выведены из расписания в некоторые дни июня в связи с ремонтно-путевыми работами

    Два пригородных поезда в Брянской области выведены из расписания в некоторые дни июня в связи с ремонтно-путевыми работамиЖелезнодорожники продолжают  ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: в рамках проекта «Цифровой РЭС» более 1000 электросетевых объектов в регионах Центральной России и Приволжья оснащены интеллектуальным оборудованием

    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.