В Клинцах осудили к условному сроку держателя наркопритона

В Клинцах районный суд вынес приговор жителю района 29 лет, признанному виновным в содержании притона для наркоманов. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый предоставлял наркозависимым людям собственную квартиру для употребления наркотиков с сентября прошлого по февраль нынешенго года.

Приговор составил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком также в полтора года.