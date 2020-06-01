В Бежице осудили водителя, пытавшегося откупиться от инспектора ДПС
В Бежицком районе Брянска мировой судья вынес приговор автомобилисту, которого признал виновным в попытке откупиться от сотрудника ДПС. Об этом сообщила областная прокуратура.
Суд установил, что 19-летний обвиняемый в январе, находясь за рулем легкового автомобиля отечественного производства, нарушил правила дорожного движения, а когда его остановил для пресечения нарушения сотрудник ДПС, предложил ему 1 тыс. рублей за то, что тот закроет на нарушение глаза и не будет составлять протокол. Для этого он положил купюру между передними сидениями служебной машины инспектора.
Полицейский денег не взял, а об инциденте сообщил коллегам.
Виновный приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей.
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