В Бежице осудили водителя, пытавшегося откупиться от инспектора ДПС

В Бежицком районе Брянска мировой судья вынес приговор автомобилисту, которого признал виновным в попытке откупиться от сотрудника ДПС. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что 19-летний обвиняемый в январе, находясь за рулем легкового автомобиля отечественного производства, нарушил правила дорожного движения, а когда его остановил для пресечения нарушения сотрудник ДПС, предложил ему 1 тыс. рублей за то, что тот закроет на нарушение глаза и не будет составлять протокол. Для этого он положил купюру между передними сидениями служебной машины инспектора.

Полицейский денег не взял, а об инциденте сообщил коллегам.

Виновный приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей.