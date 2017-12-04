В Брасове осудят за присвоение выручки заведующую магазином

В Брасове районная прокуратура передала в суд дело по обвинению заведующей местным магазином 64 лет в особо крупном хищении. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемая в течение двух дней при продаже газового оборудования, бытовой техники и других дорогостоящих товаров, в том числе с предоставлением покупателям рассрочки, не оформляла чеки и другие подтверждающие документы на часть реализуемого товара, а полученную наличность не проводила по кассе, а клала в собственный карман. А чтобы скрыть недостачу, оформила несколько фиктивных договоров рассрочки на знакомых и вымышленных персонажей.

Так ей удалось присвоить более 2 млн рублей.