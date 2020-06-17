Полицейские Брянщине пять дней охотились на расхитителей газа и самогонщиков

На Брянщине подвели итоги проходившей в течение пяти дней профилактической операции «Участок». Об этом сообщили в четверг в УМВД по Брянской области.

Всего полицейские проверили 3,8 тыс. жителей региона, состоящих на профилактическом учете, и поставили на учет свыше 400 человек.

За время операции полицейские выявили и пресекли 20 незаконных врезок в газопровод потребителями, которым газ ранее отключили за неуплату. Такие врезки они наши в Брянске, Брянском, Выгоничнском, Клинцовском, Навлинском, Новозыбковском, Страодубском, Суземском и Унечком районах.

Выявлены также 68 случаев незаконной торговли самогоном, изъято 56 литров готового пойла и 76 литров браги для его последующего изготовления.

Проводятся проверки по 184 эпизодам, вкючая 52 угрозы убийством, 21 факт причинения телесныз повреждений и 11 нарушений ограничений, установленных судом.

К административной ответственности полицейские привлекли 2520 человек.