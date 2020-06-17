Жительница Дятьковского района подозревается в избиении собственной дочери

В Дятьковском районе полицейские проверяют инцидент с избиением жительницей поселка Старь собственной несовершеннолетней дочери. Об этом в четверг сообщило региональное УМВД.

Факт жесткого обращения с несовершеннолетней был, по предварительной информации, выявлен во время посещения семей, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетней.

При визите в очередное домовладение полицейские обратили внимание на синяки и ссадины у страшей дочери. Девочка рассказала, что повреждения нанесла ей мать, которая регулярно практикует к ней телесные наказания.

Ранее женщина привлекалась к ответственности за пребывание в пьяном виде и содержание детей в плохих условиях.

Девочку полицейские отправили в районную больницу, а двух других детей — девочку 4 лет и годовалого мальчика — из семьи забрали органы опеки, как только узнали о факте рукоприкладства. Они готовят к передаче в суд материалы по лишению их матери родительских прав. Вопрос о возбуждении на нее уголовного дела о жестоком обращении с ребенком полицейские решат по итогам продолжающейся проверки.