В Брянске полиция оперативно раскрыла кражу телевизора

В Брянске полиция подозревает в краже телевизора у собутыльника жителя Бежицы 34 лет. Об этом накануне сообщило областное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый выпивал с приятелем, находясь у того в гостях. Хозяин квартиры под воздействием алкоголя заснул. А гость воспользовался ситуацией — спустил через окно во двор, унес домой и планировал использовать для личных нужд.

Подозреваемый признался в содеянном. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. А украденный телевизор полицейские вернули хозяину.