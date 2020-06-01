Брянские полицейские предъявили обвинение авторитетному уголовнику

Полиция предъявила обвинение в занятии высшего положения в уголовной иерархии уроженцу Азербайджана, который, по имеющимся у правоохранителей сведениям, обладает высшим в уголовной среде статусом «положенца» на территории Брянщины. Обвиняемый, находившийся в федеральном розыске, был задержан на территории Дагестана в результате совместной операции ГУУР МВД РФ, подразделений УМВД по Брянской области и оперативников ФСБ и ФСИН. Об этом в пятницу сообщил официальный ресурс МВД РФ МВД-медиа.

По неписаным правилам преступного мира уголовники, стоящие на более низких ступенях принятой в их среде иерархии, чем «положенец», обязаны беспрекословно ему подчиняться. «Положенец» также отвечает перед другими высшими иерарахами преступного мира за распространение воровской идеологии на ввереной ему территории.

Обвиняемому инкриминируются и другие преступления. В частности, кражи, в том числе особо ценных предметов, причинение вреда средней тяжести здоровью и другие.