Брянские пограницники за неделю задержали 90 граждан Беларуси

За неделю пограничники задержали на участке границы с Респубилкой Беларусь 90 нарушителей границы. Об этом сообщило региональное Пограничное управление ФСБ.

В среду пограничникам попались одновременно 16 нарушителей в Злынковском районе. Они ехали на трех автомобилях. В тот же день еще четыре человека на машине попались в Гордеевском районе.

Все задержанные нарушители сказали, что ехали в РФ на заработки. На всех пограничники составили протоколы, а затем развернули их домой.

Пересечение российско-белорусского участка границы из-за пандемии ограничено, в том числе и для граждан двух сопредельных стран.