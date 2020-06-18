В Брянске утонула в карьере 16-летняя школьница

Стройка была заморожена в 2015 году.

С апреля 2013 года по март 2015 года управляющая компания представляла ложные налоговые декларации.

Пожары произошли с разницей в несколько минут.

С 19 июня регион начинает первый этап снятий ограничений, связанных с коронавирусом.

Запрет на посещение пляжей в Брянске и области продолжает действовать. Послабления коснулись только прогулок, занятий спортом на открытом воздухе и работы непродовольственных магазинов.

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