В Брянске утонула в карьере 16-летняя школьница
В карьере на территории Фокинского района утонула девушка 16 лет. Трагедия случилась в четверг.
Известно, что погибшая вместе с одноклассниками праздновала на природе получение аттестата за девятый класс.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
Запрет на посещение пляжей в Брянске и области продолжает действовать. Послабления коснулись только прогулок, занятий спортом на открытом воздухе и работы непродовольственных магазинов.
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