Житель Новостройки пожаловался на шумную компанию

Анонимный участник группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловался в соцсети на молодых людей, которые разбудили его в 4:30 утра, начав орать у него под окнами. Инцидент произошел в микрорайоне Новостройка рядом с ДК.

«Не могли решить к кому из них поехать. Был бы у меня кирпич - он непременно бы полетел в вашу сторону. Из-за жары многие люди открываю окна ночью, иначе можно просто задохнуться от духоты. Пожалуйста, все гуляющие от 11 часов ночи и до раннего утра - не кричите, ведите себя культурно, либо уходите и орите в лес, а не рядом с домами. Такие гулянки уже невозможно терпеть. Надеюсь, что многие увидят этот пост и подумают над своим поведением на улице. Относитесь к людям так (даже если вы их не знаете), как бы вы хотели, чтобы относились к вам», — нвписал он.

Комментаторы констутируют, что посыл автора публикации правильный, но тем, кому он его адресует, все равно, что они кому-то мешают.