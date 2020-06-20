Брянская ГИБДД взяла на контроль пешеходов

Брянские инспекторы ГИБДД взяли на контроль пешеходов. В понедельник и вторник они проведут операцию, во время которой будут следить, как пешеходы соблюдают Правила дорожного движения. Об этом в понедельник сообщил ОГИБДД по Брянску.

Цель акции — профилактика ДТП с участием пешеходов.

С начала года в областном центре случилось 57 ДТП с участием пешеходов. Пять человек в них погибли, 52 были травмированы. По вине пешеходов случилось 20 ДТП, в которых погибли три и травмированы 17 человек, в том числе трое детей.

Больше всего ДТП по вине пешеходов случилось в Бежицком районе. Всего их там произошло 13, 1 человек погиб, 12 получили травмы.