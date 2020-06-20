На Фосфоритной улице случилось тройное ДТП с пострадавшими

Днем субботы в районе дома №19 по улице Фосфоритной в Брянске случилось тройное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил в понедельник ОГИБДД по городу.

Водитель Киа Рио 52 лет ехал со стороны Дачной улицы по улице Рылеева и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ. От удара Киа отбросило на Дэу Нексия, ехавшую по той же полосе.

Все три водителя были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.