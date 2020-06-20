На Красноармейской водитель сбил мотоциклиста

Вечером субботы на Красноармейской улице в Брянске случилось ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом в понедельник сообщил ОГИБДД по Брянску.

Женщина 34 лет, выезжавшая на ВАЗ-21112 с АЗС Газпрома, врезалась в мотоциклиста, которые ехал на Хонде со стороны улицы Осовиахима по Красноармейской в сторону проспекта Станке Димитрова.

Мотоциклист доставлен в больницу с переломом ключицы и раной на предплечье. На автоледи ГИБДД возбудила административное дело по факту нарушения ПДД, ставшего причиной аварии.