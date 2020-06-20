На прошлой неделе инспекторам ГИБДД попались пьяными 20 брянских водителей

Брянский ОГИБДД подвел итоги происшествий на дорогах, случившихся на прошлой неделе. Всего с 15 по 21 июня в Брянске случилось девять ДТП с пострадавшими, а у 20 остановленных испекторами ДПС водителями были признаки опьянения.

Восемь человек пострадали в результате шести столкновений автомобилей. В одном ДТП пострадал пешеход. Зафиксированы также наезд на велосипедиста и падение пассажира в общественном транспорте.

Из 20 водетелей, попавшихся инспекторам с признаки опьянения, 13 отказались от медосвидетельствования, у остальных семи опьянение подтвердилось.

Всего за прошлую неделю полицейские привлекли к ответственности 1781 участника движения. В частности, 133 водителя были оштрафованы за то, что не пропустили пешеходов, 65 за проезд на красный свет, 10 за управление траспортным средством без водительского удостоверения, 16 за выезд на встречку, 195 за превышение допустимого уровня тонировки стекол. 351 пещеход был оштрафован за переход дороги в неположенном месте.

Среди оштрафованных 228 водителей автобусов, 32 таксиста и 67 мотоциклистов.