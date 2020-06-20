Суд приговорил второго проректора БГУ к штрафу в 2 млн рублей

Советский районный суд Брянска вынес приговор второну проректору по учебной работе Брянского государственного университета, которую признал виновной в получении особо крупной взятки.

Было установлено, что в июле и ноябре 2017 года она лично и через посредника получила 220 тысяч рублей от студента-заочника за обеспечение ему написания и беспроблемной защиты дипломной работы.

Деньги по решению суда конфискованы. Кроме того, суд назначил обвиняемой штраф в размере 2 млн рублей и на два года запретил ей работать в государстенных и муниципальных органах и занимать руководящие должности в системе образования.