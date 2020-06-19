В Брянске бывшую студентку будут судить за попытку купить диплом

Перед Советским районным судом Брянска предстанет бывшая студентка Брянского областного казачьего института технологий и управления (филиала) МГУТУ им. К. Разумовского. Она обвиняется в даче взятки. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, осенью 2016 года обвиняемая передала директору вуза 38 тысяч рублей за успешное прохождение итоговой аттестации, включая написание и защиту дипломной работы, и беспроблемное получение диплома.

Ранее мы сообщали, что в Брянске суд вынес приговор бывшему проректору БГУ, которую признал виновной в получении особо крупной взятки размером 220 тысяч рублей. Деньги она получила от студента-заочника за беспроблемное написание и защиту им дипломной работы.