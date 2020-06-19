Суд вернул жителя Новозыбкова в колонию

В Новозыбкове суд приговорил к четырем месяцам колонии местного жителя, которого признал виновным в нарушении правил административного надзора.

Было установлено, что подсудимый ранее был осужден к административному надзору за кражу с незаконным проникновением в жилище.

По условиям административного надзора ему было запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00. Однако полицейские не раз уличали его в несоблюдении этого ограничения с октября прошлого года по февраль нынешнего. Он также был привлечен к административной ответственности за то, что находился в общественном месте пьяным.