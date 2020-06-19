В Брянске водитель допустил массу нарушений за 20 секунд

В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» в понедельник был опубликован видеоролик, запечатливший «подвиги» на дороге водителя-лихача на улице Никитина в областном центре.

Автор публикации констатирует, что водитель за 20 секунд успел совершить обгогны на пешеходном переходе, перекрестке и железнодорожном переезде, выехать на встречную полосу движения и пересечь двойную сплошную. Водитель, по его словам, гнал со стороны Новостройки, то ускоряясь, то притормаживая, без видимой на то причины.