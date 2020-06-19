В Клетне водителя лишают прав по медицинским показаниям

В этом году этот показатель выше в два раза, по сравнению с 2019.

Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг «РЖД» возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки.

Поскольку законом это запрещено, прокуратура направила в суд иск об аннулировании его водительского удостоверения. Иск находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура Клетнянского района направила в районный суд иск о лишения местного жителя права управления транспортными средствами. Об этом накануне сообщила прокуратура Брянской области.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI «Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.

Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг «РЖД» возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки.

Игорь Маковский: в рамках проекта «Цифровой РЭС» более 1000 электросетевых объектов в регионах Центральной России и Приволжья оснащены интеллектуальным оборудованием «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

